Coronavirus: Schiano (Fd'I), serve piano straordinario in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania serve un piano straordinario per l'emergenza coronavirus. In questa direzione sono arrivate opportune sollecitazioni da Fratelli d'Italia e dall'onorevole Cirielli". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Campania, Michele Schiano di Visconti. "Serve un piano per attrezzare nuovi posti letto in Rianimazione - ha proseguito - serve personale e naturalmente servono risorse aggiuntive. La Regione si attrezzi per l'emergenza e non per la inutile propaganda", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)