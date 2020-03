Migranti: Austria invia agenti a confine serbo-ungherese per aiutare a contenere nuove ondate

- L'Austria ha deciso di inviare alcuni agenti di polizia a sostegno delle forze ungheresi per proteggere il confine con la Serbia nel caso di nuove ondate migratorie: lo riferisce l'emittente "Rts", precisando che l'annuncio è stato fatto dal ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer. “Vienna è pronta a fornire il proprio aiuto alla Grecia e ai paesi dei Balcani occidentali per proteggere i confini”, ha detto. Stando alle informazioni diffuse, in Ungheria saranno inviato in tutto 19 agenti di polizia. Nella serata di ieri il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, ha detto che Budapest è pronta ad aiutare le autorità serbe nella tutela dei confini in previsione di nuove ondate migratorie. "Ho detto anche al vostro ministro dell'Interno che noi difenderemo i nostri confini al di là della pressione che ci potrà essere, perché fare questo è obbligo di ogni Stato. La sicurezza dei confini e della nostra popolazione deve essere per noi al primo posto", ha detto Szijjarto precisando che Budapest è pronta a sostenere la Serbia anche nella protezione dei suoi confini meridionali. "Quando negli anni passati avete vissuto la crisi noi vi abbiamo inviato 600 agenti di polizia, e adesso ce ne sono 20 al confine con la Macedonia del Nord. Anche noi siamo stati aiutati da cechi, slovacchi e polacchi quando sono stati presi d'assalto i nostri confini", ha concluso Szijjarto. (Seb)