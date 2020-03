Lombardia: Terzi su dote trasporti, 1 milione di euro per i pendolari Av Milano-Brescia (2)

- Dal primo gennaio 2017 la trasformazione dei treni FrecciaBianca in FrecciaRossa ha di fatto reso non più utilizzabile la Carta Plus da parte dei pendolari della linea Milano-Brescia determinando un considerevole aumento di spesa per i pendolari che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità sia i treni regionali ed eventuali altri mezzi pubblici. Il contributo varia in base al tipo di abbonamento acquistato e alla tratta: abbonamento per treni Alta Velocità + treni Regionali e Suburbani, da 10 a 30 euro di contributo mensile; abbonamento per treni Alta Velocità + treni regionali e suburbani + trasporto urbano nelle località di origine e destinazione (Milano, Brescia, Desenzano): 40 euro al mese; abbonamento per treni Alta Velocità + IVOL (Io viaggio ovunque in Lombardia): dai 70 ai 90 euro per mensilità. La richiesta potrà essere presentata ogni 6 mesi a partire dal 1 ottobre 2020, tramite la piattaforma SiAge. (com)