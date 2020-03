Firenze: domani a palazzo del Pegaso presentazione eventi centenario Uici

- L’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) festeggia quest’anno i cento anni dalla sua fondazione ad opera di Aurelio Nicolodi, l’irredentista trentino rimasto cieco in guerra che nel proprio a Firenze dette vita all’Associazione ispirata al modello delle Società di Mutuo Soccorso. Il calendario di eventi messo in campo da Uici per l’intero 2020, in Italia e in Toscana, in omaggio a questi primi cento anni, sarà presentato in conferenza stampa domani alle ore 12.45 nella sala Barile di palazzo del Pegaso a Firenze. Interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani; il consigliere Ilaria Bugetti; il presidente provinciale di Firenze dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Antonio Quadraro. Saranno presenti i vertici dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. (Ren)