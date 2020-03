Migranti: Bernini (FI), governo irresponsabile, apre le porte a tutti

- Nuovo attacco di Forza Italia al governo sul tema dell'immigrazione. In una nota il presidente dei senatori del partito, Anna Maria Bernini, ha voluto sottolineare: "I vertici dell’Unione europea, dopo aver elogiato l’Italia per la riapertura dei porti alle Ong, oggi invece vanno in missione per benedire la chiusura del confine greco-turco decisa da Atene. La Grecia ha sospeso tutte le richieste di asilo di fronte alle migliaia di profughi che Erdogan usa come arma di ricatto; la Germania avverte che, a differenza del 2015, non accoglierà nessuno; l’Austria minaccia di sospendere il trattato di Schengen se l’Ue non saprà difendere i suoi confini esterni. Solo il governo italiano - spiega Bernini - continua ad aprire le porte a tutti, anche se gli sbarchi del 2020 hanno coinvolto quasi esclusivamente migranti economici. Non solo: si vogliono abrogare i decreti sicurezza e la maggioranza si appresta a votare una nuova autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno che teneva chiuse le frontiere, come fa ora l’Europa. Qualcosa evidentemente non torna, ma tutto questo è sufficiente per dire che siamo di fronte a un governo di irresponsabili", conclude Bernini.(Com)