Coronavirus: parco Volandia riapre domani, visitatori a distanza di sicurezza

- Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, domani mercoledì 4 marzo, riapre al pubblico nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sui musei lombardi. Con gli oltre 40mila mq all'aperto e i quasi 20mila mq al coperto Volandia ha le caratteristiche per consentire al pubblico di godersi la collezione di aerei, elicotteri, tram, locomotive e auto storiche in totale sicurezza. Con un limite auto-imposto e comunque ampio di 460 presenze contemporaneamente, ogni visitatore può godersi il museo avendo a disposizione 40 metri quadrati ciascuno al coperto e oltre 100 metri quadrati nelle aree all’aperto del parco-museo. Saranno invece chiusi (e non sono stati conteggiati nei metri a disposizione) gli spazi in cui potrebbero verificarsi assembramenti, quali il padiglione Simulatori, il Planetario, il Ristorante, l’Area Giochi interna e i grandi aerei situati nell'area esterna. Presso il flight cafè sarà invece attivo un servizio di ristorazione da asporto-picnic in modo da poter consumare il pasto ai tavoli o nei molteplici e ampi spazi del museo. Le porte degli hangar resteranno aperte per garantire una maggiore aerazione dei locali. La decisione di riaprire, presa dal Comitato Direttivo di Volandia "vuole essere una testimonianza di ottimismo e positività" si legge in una nota. Per questo periodo il biglietto d’ingresso costerà un prezzo simbolico di 5 euro, corrispondenti alla sola copertura dei costi vivi. (com)