Fisco: Villarosa (M5s), sanzioni per violazione norma Rca familiare

- In arrivo sanzioni per le imprese assicurative che non applicano nel modo corretto la norma Rca familiare. Con una nota il sottosegretario al ministero dell’Economia ed esponente del Movimento 5 stelle, Alessio Villarosa, ha voluto "ringraziare tutti i cittadini che ci hanno segnalato la non corretta applicazione della norma Rca familiare da parte di alcune imprese assicurative. Con un atto di sindacato ispettivo a prima firma del deputato Andrea Caso faremo definitivamente chiarezza sull’applicazione della nuova norma Rca familiare e se sarà opportuno valuteremo anche l’introduzione di specifiche sanzioni per assicurare la corretta applicazione della norma". "Rappresento, altresì, tutto il rammarico personale nell’apprendere dichiarazioni rese da autorevoli esponenti del mondo assicurativo contrapposte alle posizioni del governo inerenti un presunto aumento generalizzato del costo dei premi. Faremo tutti gli opportuni controlli volti a verificare la conformità alla normativa di settore del modus operandi delle imprese assicurative coinvolte. La tutela degli interessi economici dei cittadini è una priorità per il Movimento 5 stelle al governo". (Com)