Algeria-Italia: Di Stefano, riscontrata piena volontà di portare collaborazione ai massimi livelli (4)

- Pochi giorni prima della sua nomina a ministro dell'Industria, Ferhat Ait Ali ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che gli algerini non hanno dimenticato che l’Italia “è stata uno dei pochi paesi al mondo ad aver fornito aiuti finanziari e materiali all'Algeria durante anni '90 (nel 1992), quando tutti ci hanno chiuso la porta in faccia”. Secondo Ait Ali, con l'elezione del presidente Abdelmajid Tebboune “l’Italia e le sue imprese saranno in grado di svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'economia nazionale”. Ait Ali ritiene che "l'Italia abbia un'eccellente opportunità per migliorare i suoi investimenti in Algeria nel settore energetico, ma anche in altri settori, come quello alimentare e meccanico". Lo scorso febbraio, Ait Ali è stato il primo funzionario algerino a ricevere l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Pasquale Ferrara. (Ala)