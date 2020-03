Campania: Ciaramella, no sfratto per 76 famiglie Parco Buontempo di Casoria

- “Fin da subito mi sono mobilitata assieme a tanti colleghi e, finalmente, ecco la buona notizia: la Regione Campania mette a disposizione l'intera somma per chiudere la mediazione bancaria”. Lo ha dichiarato il consigliere Antonella Ciaramella commentando la situazione delle 76 famiglie a rischio sfratto nel Parco Buontempo. Le case nelle quali abitavano da 30 anni, ha spiegato Ciaramella, sono state acquisite da una banca e la vicenda ha lasciato per anni gli assegnatari delle case nel limbo, perché la causa intentata e persa dal Comune per la proprietà del Parco si è prolungata a lungo. Il consigliere ha poi ringraziato Casoria l’assessore regionale Bruno Discepolo che ha dato la notizia dell’intervento della Regione e per la “vicinanza a queste famiglie e al territorio di Casoria”. “Quello raggiunto è un traguardo importante – ha sottolineato Ciaramella – quasi insperato, ma dimostra, una volta di più, l’importanza dell’impegno politico ad ogni livello. Tutta la politica locale si è attivata e ha chiesto aiuto alla Regione per chiudere una mediazione con la banca. Ricordo la spinta coraggiosa del precedente sindaco, Pasquale Fuccio: una battaglia continuata dall’attuale amministrazione e da tanti consiglieri regionali. Abbiamo ribadito che i cittadini più deboli possono e devono essere protetti da dinamiche finanziarie senza volto. È quello che mi aspetto la politica faccia sempre Ora chiedo pari determinazione da parte dell'amministrazione comunale e attenzione ai bilanci per rendere sostenibile il passaggio. Abbiamo fatto tanto, concentriamoci per completare in sicurezza anche gli ultimi passaggi!”, ha concluso il consigliere Ciaramella. (Ren)