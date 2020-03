Messico: dimesso il primo paziente trovato positivo al nuovo coronavirus (2)

- Il Messico è il secondo paese dell'America latina - dopo il Brasile - ad aver denunciato la diffusione del virus. Altri casi si sono registrati in Ecuador, sei persone, e nella Repubblica Dominicana, una persona. Un'emergenza che l'economia e la divisa nazionale mostrano di poter governare bene, ha assicurato il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. istendo all'incertezza causata dal diffondersi del coronavirus nella regione. "Credo che la nostra economica ha resistito, soprattutto il peso, a fatto fronte a questa prima tappa di propaganda sul coronavirus" ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Lopez Obrador ha riconosciuto "un deprezzamento" della moneta nazionale che però partiva da un "valore alto". "La mia previsione è che i mercati saranno tranquilli. In Messico non avremo grandi problemi", ha aggiunto. Pur segnalando che fare paragoni "non è elegante" e che la dinamica potrà interessare anche il Messico, il presidente ha ricordato "che il peso cileno è caduto del 22 per cento e che il real brasiliano del 15,67 per cento". (segue) (Mec)