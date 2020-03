Coronavirus: Zampa, a lavoro per aumento posti terapia intensiva

- Dopo l'emergenza Covid-19, il governo sta lavorando per aumentare i posti in terapia intensiva. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute su Rai Radio1, all’interno di Radio Anch'io. "Ce la faremo, ne sono certa - ha spiegato -. Il sistema sanitario magari si dovrà ingegnare. Si sta lavorando ad un aumento del 50 per cento dei posti in terapia intensiva nelle regioni più interessate dal fenomeno. Da casa si può uscire se non si hanno sintomi e con molta prudenza. Evitate i luoghi affollati, non abbiate contatti fisici, lavatevi le mani".(Com)