Monterotondo: controlli sul territorio, tre arresti in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della settimana appena trascorsa i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato 3 persone. Nel dettaglio, un 21enne di origine cubana è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mentana per scontare la pena di 3 anni di reclusione per tre rapine in concorso commesse nel 2018 a Roma. L’uomo, residente a Fonte Nuova, è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia. Sempre a Fonte Nuova, i carabinieri della stazione di Mentana hanno arrestato un 37enne, già agli arresti domiciliari per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione del Tribunale di Tivoli che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia. Infine, i carabinieri della stazione di Monterotondo hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Velletri nei confronti di un 82enne del posto che deve scontare la pena di 6 mesi di reclusione per la violazione degli obblighi dell’assistenza familiare, reato commesso a Velletri dal 2006 al 2015. L'82enne è stato posto ai domiciliari.(Rer)