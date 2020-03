Milano: intercettata grossa cessione marijuana in box ultrà Inter, 4 arresti

- Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate hanno intercettato venerdì scorso in un box in via Caboto a Segrate (Mi) una compravendita di marijuana tra quattro uomini e sequestrato 37,3 chilogrammi di sostanza stupefacente e 68 mila euro in contanti. Dalle successive perquisizioni domiciliari a casa dei quattro arrestati per detenzione ai fini di spaccio (tre italiani di 49, 40 e 30 anni e un albanese di 51 anni destinatario di un ordine di carcerazione definitivo del 2015 di 10 anni e 8 mesi per traffico internazionale di stupefacenti) sono state trovati altri due chili di 'erba', 700 grammi di hashish e altri 30 mila euro in contanti. Gli investigatori, diretti dal funzionario Nunzio Trabace, sono arrivati al box a seguito di un'attività sul territorio analoga a quella che già settimana scorsa aveva portato al sequestro di altri 40 chili di marijuana a un ultrà dell'Inter. (segue) (Rem)