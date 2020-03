Milano: intercettata grossa cessione marijuana in box ultrà Inter, 4 arresti (2)

- Nel garage di proprietà del 49enne, titolare di un'agenzia di scommesse a Segrate e agli arresti domiciliari per altre vicende, sono stati scoperti i tre uomini più anziani mentre il 30enne era fuori in auto a fare da 'palo'. Secondo quanto ricostruito il 40enne residente nella Bergamasca e trovato con uno zainetto in cui c'erano quasi 70 mila euro era venuto per acquistare la droga mentre il venditore era il proprietario del box, un esponente della tifoseria organizzata dell'Inter che non è risultato essere collegato all'altro ultrà protagonista della precedente operazione. Tutti i soggetti avevano un particolare tipo di cellulare criptato, su cui era apposta un'etichetta con scritto "Questo telefono è gestito dall'organizzazione", i cui dati sono stati cancellati da remoto. Sono in corso approfondimenti investigativi per capire il ruolo del 51enne albanese. (Rem)