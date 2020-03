Kosovo: ministro Giustizia Haxhiu attacca Thaci per incontro con presidente serbo Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Kosovo, Albulena Haxhiu ha attaccato il presidente Hashim Taci per il suo incontro di ieri sera a Washington con l'omologo serbo Aleksandar Vucic, tenutosi alla Casa Bianca. "Non è la prima volta che fugge di nascosto per incontri del genere, senza avere nessun mandato costituzionale riconosciutogli dal parlamento", ha dichiarato Haxhiu in un'intervista per l'emittente kosovara T7, in riferimento al capo dello Stato. "Indipendentemente dalle sue manovre, adesso abbiamo un governo che non permetterà che venga siglato un accordo a danno del Kosovo", ha ribadito Haxhiu. (segue) (Kop)