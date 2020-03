Kosovo: ministro Giustizia Haxhiu attacca Thaci per incontro con presidente serbo Vucic (2)

- Anche in una lettera che il premier Kurti ha inviato al presidente statunitense Donald Trump e al segretario di Stato Usa Mike Pompeo, viene messo in luce il fatto che da adesso in poi a rappresentare il Kosovo e a guidare il dialogo con la Serbia dovranno essere lui stesso e il nuovo governo. "Negli ultimi due anni è stato verificato un mancato coordinamento tra i rappresentanti del Kosovo sul ruolo, l'interesse e gli obiettivi del dialogo con la Serbia, e anche una mancata chiarezza su chi parla a nome del Kosovo nei forum internazionali e chi al tavolo negoziale. Ciò non succederà più. Il governo ed io in qualità di premier – ha sottolineato Kurti – abbiamo la volontà politica e la piena ed esclusiva responsabilità a guidare questo processo e rappresentare il Kosovo ai massimi livelli diplomatici", ha ribadito il premier del Kosovo. (segue) (Kop)