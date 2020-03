Kosovo: ministro Giustizia Haxhiu attacca Thaci per incontro con presidente serbo Vucic (3)

- Alle dichiarazioni di Haxhiu ha replicato Adil Behramaj, portavoce del presidente Thaci. "Non c'è peggiore miseria professionale di quando un politico, che ricopre il ruolo di ministro della Giustizia, dimostra un'ignoranza costituzionale", ha scritto Behramaj in un post su Facebook, aggiungendo che "è doloroso notare il livello di mediocrità di Haxhiu, mentre sostiene che al presidente servirebbe un mandato da parte del parlamento per organizzare incontri a nome del Kosovo, persino alla Casa Bianca". Riferendosi al Movimento Vetevendosje, Behramaj scrive che "i suoi rappresentanti potranno comunque continuare a comportarsi come se fossero ancora all'opposizione, per i loro interessi politici, ma adesso è il momento di prendere quelle decisioni strategiche che i nostri partner chiedono da anni". (Kop)