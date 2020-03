Libia: Missione europea, unità e dialogo al centro del dibattito a Zagabria

- La Libia dovrebbe essere “unita e con una forte spinta verso il dialogo tra le parti”. Questa l’indicazione trasmessa oggi dall’Italia alla conferenza interparlamentare della Pesc-Psdc che ha luogo a Zagabria, in Croazia, paese presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea. "Questa mattina si è riunito il gruppo di paesi del Mediterraneo. Abbiamo avanzato un'integrazione emendativa al testo delle conclusioni che abbiamo poi ufficialmente presentato nella riunione dei capi-delegazione", affermano Marta Grande e Gianluca Rizzo, presidenti delle commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati. "Nel testo - precisano i due presidenti in un comunicato stampa - oltre agli emendamenti già approvati e presentati in fase di stesura, si aggiungerà, da parte italiana, una particolare indicazione alla necessità di una Libia unita e con una forte spinta verso il dialogo tra le parti. Un accento importante è in particolare dato alla nuova missione dell'Unione Europea con lo scopo di rendere effettivo l'embargo sulle armi". (Com)