Moldova: premier Chicu, firmeremo nuovo programma con Fmi

- La Moldova firmerà un nuovo programma con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato il primo ministro della Moldova, Ion Chicu dopo un incontro con il rappresentante dell'Fmi in Moldova, Volodymir Tulin. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Moldpres". Il primo ministro ha parlato delle misure prese dall'esecutivo per rispettare gli impegni assunti nel programma nazionale con l'Fmi, per gli anni 2016-2020. Sono state discusse le azioni da intraprendere per la firma di un nuovo programma tra Chisinau e il Fondo. Occasione in cui Chicu ha presentato gli sviluppi delle entrate del bilancio dello Stato, rilevando che nel febbraio 2020 queste sono aumentate del 19,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. (segue) (Moc)