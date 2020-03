Cina: ambasciata a Teheran, Pechino organizza rimpatrio connazionali bloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina organizzerà un volo charter per rimpatriare i cittadini cinesi bloccati in Iran. Lo ha annunciato l'ambasciata cinese a Teheran. Secondo quanto riferito dal quotidiano cinese "Global Times", il primo volo charter sarebbe partito da Teheran questa notte. Il volo sarebbe operato da China Southern Airlines e caricherebbe circa 200 passeggeri, tra cui circa 30 studenti cinesi provenienti da Qom, dove si sono verificati molti casi di infezione da Covid-19. Secondo quanto riferito, altri passeggeri includerebbero dipendenti di aziende e uomini d'affari cinesi nel paese. Il volo è previsto atterrare a Lanzhou, nella provincia di Gansu, e non consiste in un'evacuazione, ma i passeggeri dovevano pagare il viaggio. "Poiché ci sono diverse infezioni importate in Cina con persone che tornano dall'Iran con una sosta in altri luoghi, l'ambasciata ha consigliato alla comunità cinese nel paese mediorientale alcuni di non adottare questo metodo rischioso per tornare in Cina. Un aereo charter verrà inviato a prenderci", ha riferito una fonte citata dall'emittente televisiva cinese "Cgtn". (Cip)