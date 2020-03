Coronavirus: Crimi, M5s pronto con sue proposte per Paese e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, informa che il M5s ha pronto "un dettagliato pacchetto di proposte economiche" a sostegno delle imprese e per "proteggerle dagli effetti negativi del coronavirus". Su tale pacchetto, spiega Crimi in una nota, "ci confronteremo costruttivamente con le altre forze della maggioranza. Nel pacchetto intendiamo inserire tra l'altro norme speciali per gli appalti pubblici, seguendo il modello Genova; ampliare e stabilizzare gli incentivi agli investimenti compresi nel piano Industria 4.0; potenziare il bonus edilizio per gli interventi di efficienza energetica, spingendo le spese verso l'integrale detraibilità; assumere personale per il comparto sanitario; varare un intervento a tutela del 'made in Italy' e dell'export del valore combinato di oltre 600 milioni di euro; aumentare fino a 750 milioni la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'Italia sta facendo e farà la sua parte per fronteggiare i rischi". Detto questo, continua Crimi, "il Movimento cinque stelle ritiene che l'Unione europea, esattamente come promesso all'epoca dai nuovi vertici, debba allentare in modo sensibile i vincoli di bilancio, a maggior ragione dopo la diffusione del virus. Siamo di fronte a un problema europeo e internazionale e Bruxelles - conclude - deve farvi fronte adottando un modello radicalmente diverso". (Com)