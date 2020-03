Migranti: Sassoli, sfida europea è rispondere con solidarietà e valori

- La situazione dei migranti sul confine greco-turco è una sfida europea a cui bisogna rispondere con solidarietà e nel rispetto dei valori dell'Unione europea. Lo ha scritto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sul suo profilo Twitter ufficiale, dove ha pubblicato anche una foto che lo ritrae in un momento di discussione e confronto durante il viaggio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il commissario per la promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas prima di arrivare in Grecia. "Sulla strada per la Grecia con il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Visitiamo il confine greco-turco insieme al primo ministro greco Mitsotakis per valutare la situazione. Questa è una sfida europea, dobbiamo rispondere con solidarietà e rispetto per i nostri valori", ha scritto Sassoli. (Beb)