Coronavirus: medici volontari al rifugio Caritas, rinnovate per un'altra settimana le misure di sicurezza

- Da questa settimana entreranno in servizio al Rifugio Caritas medici volontari della Croce Rossa, affiancando l'infermiera e gli educatori nelle operazioni di controllo sanitario sugli ospiti, una misura cautelativa introdotta in seguito alle disposizioni delle autorità pubbliche emanate per contenere il contagio da Coronavirus. I due medici saranno in servizio il mercoledì e il venerdì dalle 18.00 alle 20.00. All'ingresso della struttura, controlleranno che chi entra non abbia la febbre, la gola arrossata o la tosse. Nel caso, dovessero riscontrare questi sintomi, allerteranno il pronto soccorso. Le stesse operazioni negli altri giorni saranno svolte da un'infermiera e dai quattro educatori in servizio. Grazie a questa collaborazione viene così rafforzato il filtro sanitario che era già stato creato la scorsa settimana all'inizio dell'emergenza allo scopo di tutelare la salute degli ospiti, dei volontari e degli operatori. "Ringraziamo la Croce Rossa per questa disponibilità. Se qualche medico in pensione o qualche laureando in medicina volessero darci una mano, saremmo felici di inserirli nello staff. Proprio in questo momento così difficile non possiamo lasciare soli i più indifesi: persone che vivono per strada, socialmente deboli, e che sono anche le più esposte alla malattia. Al tempo stesso, dobbiamo farlo, responsabilmente, rispettando le indicazioni che ci vengono date dalle autorità per evitare il diffondersi del contagio. Per questa ragione abbiamo scelto di non chiudere i servizi, ma di riorganizzarli. Non è una decisione facile, ma cerchiamo di tenere in equilibrio la tutela della salute e la solidarietà agli ultimi, due principi che non possono essere messi in contraddizione", dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. (segue) (com)