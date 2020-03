Coronavirus: medici volontari al rifugio Caritas, rinnovate per un'altra settimana le misure di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per la prossima settimana e fino al termine stabilito dal decreto governativo, dunque, l'organismo diocesano ha ribadito le indizioni che aveva dato domenica scorsa a volontari e operatori allo scopo di evitare assembramenti che favorirebbero il diffondersi dell'infezione. Gli 8 Empori della Solidarietà resteranno aperti ma le persone verranno a fare la spesa con le tessere della Caritas in orari fissi della giornata. Si riceverà su appuntamento anche nei 380 centri di ascolto presenti nelle parrocchie. Per quanto riguarda il Refettorio Ambrosiano, la mensa solidale di piazza Greco 11 continuerà ad operare, scaglionando le presenze in modo che si siano in sala un massimo di 25 persone a turno, questo per evitare che gli ospiti debbano consumare il lunch box all'esterno e sotto la pioggia. "Chi tira avanti con lavoretti saltuari, senza un contratto, non può mettersi in ferie o scegliere lo smart working. Persone in quelle condizioni in questi giorni hanno semplicemente perso le poche occasioni di guadagno che avevano. Non possiamo lasciarle sole anche noi", sottolinea Salvatore Doria, operatore della cooperativa Intrecci che gestisce l'Emporio della Solidarietà di Garbagnate Milanese per conto della Caritas Ambrosiana. (com)