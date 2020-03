Nigeria: nuova dirigenza Iswap giustizia ex leader al Barnawi (2)

- Abu Abdullah Ibn Umar al Barnawi era stato nominato nuovo leader di Iswap a marzo scorso. È quanto riferito da fonti vicine all’organizzazione jihadista citate dalla stampa nigeriana, secondo cui il nuovo designato subentrava ad Abu Mus'ab al Barnawi. Quest’ultimo era stato stato nominato leader dell'Iswap nell'agosto 2016, una mossa ritenuta da diversi osservatori come un tentativo di far passare in secondo piano il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, nonostante questi avesse in un primo momento giurato fedeltà allo Stato islamico. Sviluppi successivi hanno fatto emergere come vi sia stata una spaccatura tra la fazione di Boko Haram guidata da Shekau e l’Iswap. L’offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (segue) (Res)