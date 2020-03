Nigeria: nuova dirigenza Iswap giustizia ex leader al Barnawi (3)

- In questo contesto, il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti ha inserito lo Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap) e lo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs) nell'elenco delle organizzazioni terroristiche internazionali. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato statunitense, che definisce la misura "necessaria" nel contrasto globale al terrorismo e ricorda che Iswap e Isgs sono il secondo e terzo gruppo che Washington ha registrato ai sensi della legge sul terrorismo in vigore, dopo la branca afghana dello Stato islamico, nota come Isis-Khorasan. Per Washington, Iswap è responsabile dell'uccisione di centinaia di civili innocenti in decine di attacchi sin dalla sua istituzione nel 2015. Isgs ha da parte sua effettuato numerosi attacchi dalla sua formazione nel 2015, incluso l'attacco dell'ottobre 2017 in Niger, nel quale sono morti quattro militari statunitensi. Washington invita quindi la comunità internazionale a collaborare, e ricorda che l'inserimento dei due gruppi jihadisti nell'elenco delle organizzazioni terroristiche internazionali obbliga tutti gli Stati membri ad applicare un embargo sulle armi, un divieto di viaggio globale e un congelamento dei beni dei membri di Iswap e Isgs, con l'obiettivo di tagliare loro le risorse utili a finanziare nuove azioni terroristiche. (Res)