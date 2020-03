Viabilità: sulla ss36 riaperto tratto a Lierna (Lc)

- Anas comunica in una nota che è stato riaperto il traffico regolare in località Lierna in provincia di Lecco, in direzione Svizzera, precedentemente chiuso per consentire la rimozione di materiale franato dai versanti sul piano viabile. (com)