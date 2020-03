Torino: coronavirus, sindaco di Sestriere di evitare allarmismi per scongiurare crisi irreversibile (2)

- “L’incontro di ieri - aggiunge Poncet - è stato utile per fare il punto operativo e tranquillizzare i turisti in questo finale di stagione. Abbiamo un innevamento eccellente, piste perfette e tutte le attività aperte che sono pronte ad accogliere i turisti nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie, senza cedere ad inutili allarmismi. Il Comune di Sestriere è in prima linea con Ascom, Associazione Albergatori e Consorzio Turistico Via Lattea, per cercare, come sempre, di offrire sempre le migliori condizioni per vivere una vacanza all’insegna della serenità sulle nostre amate montagne”. (Rpi)