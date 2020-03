Grecia-Turchia: ministero Esteri risponde ad accuse Erdogan, solo false notizie

- Il ministero degli Esteri greco ha replicato alle accuse lanciate dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in merito alla responsabilità della morte di un profugo siriano ieri al confine con la Turchia. In una nota, la diplomazia di Atene ha attaccato il governo turco, reo di avere “diffuso notizie false”. “Quando un paese usa le persone come ariete, fabbrica false notizie per fuorviarle e viola sistematicamente la sovranità e i diritti sovrani dei paesi vicini, non è in grado di puntare il dito su nessuno”, si legge nella dichiarazione della diplomazia ellenica secondo cui Ankara non sarebbe in grado di “tenere lezioni sul diritto internazionale e diritti umani”.(Gra)