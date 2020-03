Guinea-Bissau: Cedeao, forze di sicurezza non interferiscano in crisi politica

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha invitato le forze di difesa e di sicurezza della Guinea-Bissau ad astenersi dall'interferire nella crisi politica in atto nel paese, in attesa che la Corte suprema si pronunci sull'esito delle elezioni generali del dicembre scorso. In una nota diffusa dall'ufficio di rappresentanza della Cedeao a Bissau, l'organizzazione regionale invita le forze di sicurezza a "stare fuori dall'arena politica" e ad "osservare una posizione di assoluta neutralità nei confronti di tutti gli attori politici", chiedendo la fine dell' "anarchia" nel paese. “La Commissione Cedeao condanna fermamente questi attacchi e altre azioni contrarie ai valori e ai principi democratici condivisi nello spazio della comunità Cedeao. Queste azioni minano l'ordine costituzionale stabilito ed espongono tutti i suoi autori a sanzioni ”, si legge nella dichiarazione, in cui l'organizzazione ribadisce che non riconoscerà chiunque agisca al di fuori della Costituzione, raccomandando alle parti politiche di attendere la decisione della Corte sulle controversie elettorali. L'organizzazione ha infine espresso preoccupazione per i "gravi rischi" di conflitto interno dovuti al possibile peggioramento della prolungata crisi politica, chiedendo una "azione immediata". (segue) (Res)