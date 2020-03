Guinea-Bissau: Cedeao, forze di sicurezza non interferiscano in crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello è giunto in risposta alle notizie secondo cui le forze armate stanno occupando diverse istituzioni pubbliche, tra cui la radio e la televisione statali, rimuovendo funzionari e sospendendo le trasmissioni dopo che la vittoria alle elezioni di Umaro Sissoco Embalo, confermata dalla Commissione elettorale ma ancora "sub judice" in attesa del verdetto della Corte suprema. La crisi politica - l'ennesima ad interessare la Guinea-Bissau negli ultimi anni - è nata dopo che il candidato del Partito africano per l'Indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc), Domingos Simoes Pereira, ha contestato la vittoria del candidato del Movimento per l'alternanza democratica (Madem), Umaro Sissoco Embalo, proclamato vincitore dalla Commissione elettorale. La crisi si è acuita dopo la cerimonia di giuramento di Embalo, avvenuta lo scorso 27 febbraio nonostante il giudizio pendente della Corte suprema, e la conseguente decisione dell'Assemblea nazionale di eleggere il presidente del parlamento Cipriano Cassama come capo dello Stato "ad interim". Cassama è stato eletto con un totale di 52 voti favorevoli su 102 (membri del Paigc e delle formazioni alleate, che hanno la maggioranza assoluta in parlamento). Tuttavia Cassama ha rassegnato le sue dimissioni domenica scorsa, a sole 24 ore dalla sua elezione, denunciando i timori per la sua incolumità a causa delle presunte "minacce di morte" ricevute. Nel frattempo, il primo ministro nominato da Embalo, Nuno Gomes Nabiam, ha nominato un nuovo governo formato da 32 membri, tra cui 19 ministri e 13 segretari di stato. (segue) (Res)