Israele: Liberman, faremo di tutto per evitare un’altra elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Yisrael Beiteinu, guidato dall'ex ministro della Difesa Avigdor Liberman, farà di tutto per evitare un’altra sessione elettorale, la quarta. Lo ha annunciato oggi Liberman, che a maggio 2019 aveva rifiutato di allearsi con la coalizione formata dal Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu e dai partiti ultraortodossi. L’ex ministro della Difesa aveva di fatto boicottato il voto del 9 aprile 2019 per le divergenze con i partiti ultraortodossi sullo svolgimento del servizio militare. Liberman, vero e proprio ago della bilancia del voto in Israele, aveva poi mostrato apertura dopo le elezioni del 17 settembre, affermando che si sarebbe unito a un governo di unità nazionale, su cui i principali partiti non hanno trovato un’intesa. Secondo il 90 per cento delle schede scrutinate, il Likud, partito del premier in carica Netanyahu, si attesta al primo posto con 36 seggi in parlamento. Il partito di Benny Gantz, Kahol Lavan, si ferma invece a 32 seggi, attestandosi al secondo posto. La Lista araba comune, una coalizione di partiti guidata da Ayman Odeh, sale a 15 seggi rispetto ai 14 rilevati nella serata di ieri dagli exit poll. Perde terreno il partito Yisrael Beiteinu, guidato da Liberman, che conta sette seggi, mentre il movimento alleato Yamina si ferma a sei seggi. (segue) (Res)