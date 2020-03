Israele: Liberman, faremo di tutto per evitare un’altra elezione (2)

- I partiti ultra-ortodossi Shas e Utj ottengono rispettivamente dieci e sette seggi. La coalizione di sinistra Labour-Gesher-Meretz conquista invece sette seggi. Stando a questi dati, né Netanyahu né Gantz, con le rispettive coalizioni, hanno ottenuto finora una netta maggioranza della Knesset, il parlamento di Gerusalemme. Lo scrutinio del 90 per cento dei voti, quindi, assegna 59 seggi al blocco capeggiato dal Likud, ovvero Shas, Utj e Yamina, mentre la coalizione centrista di Gantz ne ottiene 54. C'è da aspettarsi che il presidente della Repubblica, Reuven Rivlin, affidi nuovamente a Netanyahu, leader del primo partito israeliano, il mandato esplorativo per tentare di formare una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il nuovo governo. I cittadini dello Stato ebraico sono tornati alle urne per la terza volta nel giro di un anno, dopo che le elezioni di aprile e settembre 2019 non hanno portato alla formazione di un esecutivo. (Res)