Albania: Rama replica alle minacce del capo dello Stato, "non può sciogliere il parlamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica albanese non può firmare un decreto per lo scioglimento del parlamento, e l'assemblea nazionale non riconoscerà tale atto: lo ha dichiarato parlando ai giornalisti il premier albanese di centro sinistra Edi Rama replicando alle minacce pronunciate ieri sera dal capo dello Stato Ilir Meta, durante la manifestazione di protesta da lui organizzata contro il governo. Meta ha avvertito che "se la maggioranza, non rinuncerà alle modifiche relative alle procedure di giuramento dei membri della Corte costituzionale, il presidente della Repubblica firmerà lo scioglimento del Parlamento". Meta ha detto che aspetterà la conclusione della riforma elettorale entro il prossimo 15 marzo, per poi firmare il decreto "nella stessa aula del Parlamento, diventato un luogo di reato". Secondo Rama, Meta ormai "non ha niente a che fare con il ruolo di presidente della Repubblica, e può decidere anche di proclamare guerra agli Stati Uniti". (segue) (Alt)