Albania: Rama replica alle minacce del capo dello Stato, "non può sciogliere il parlamento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituzione albanese prevede lo scioglimento dell'Assemblea nazionale dal presidente della Repubblica solo quando non viene eletto il presidente del Consiglio e quando quest'ultimo, non riesce ad ottenere il 50 per cento dei voti nel caso di una mozione di fiducia. A parere di Rama "con la sua manifestazione, Meta ha dato il via ad una campagna all'interno dell'opposizione", per la sua leadership. "La brutta notizia è che il Partito democratico (principale formazione dell'opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha) è diventato un servizio di comparse a sostegno del presidente", ha detto Rama riferendosi alla presenza alla manifestazione di ieri anche dello stesso Basha e altri alti funzionari del Pd. Durante la manifestazione Meta ha usato toni duri contro la maggioranza, da lui definita "un piccolo gruppo occulto, fatto di traditori e golpisti". (segue) (Alt)