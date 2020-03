Albania: Rama replica alle minacce del capo dello Stato, "non può sciogliere il parlamento" (3)

- Le modifiche relative alle procedure di giuramento dei membri della Corte costituzionale, approvate dalla maggioranza, sono giunte quale una risposta allo scontro istituzionale di pochi mesi, quando, secondo i rappresentanti della maggioranza, Meta avrebbe violato la Costituzione, rifiutando di firmare la nomina di membro della Corte di Arta Vorpsi, "in quanto il presidente non ha sfruttato i 30 giorni per la scelta di uno dei tre candidati". In quel caso, Meta ha dichiarato che non poteva scegliere i candidati della lista avanzata dal Consiglio delle nomine della giustizia, poiché avrebbe dovuto aspettare che fosse il Parlamento ad eleggere prima il proprio candidato. (segue) (Alt)