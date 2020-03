Croazia: ministro Sanità Beros, preoccupante la situazione in Italia per il coronavirus

- La situazione legata al coronavirus in Italia è preoccupante e le autorità croate si concentreranno nel prossimo periodo su questo problema. Lo ha affermato oggi il ministro della Sanità di Zagabria Vili Beros all'emittente "N1". Rispondendo alla domanda sull'eventualità di rafforzare le misure al confine, Beros ha affermato "assolutamente sì", precisando a ogni modo che "introdurre misure unilaterali non risulterà in effetti adeguati, dato che verranno usati altri percorsi per entrare in Italia". Beros ha detto di essere da questa mattina "in comunicazione con i ministri degli altri paesi al fine di concordare una strategia congiunta". (Zac)