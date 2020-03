Roma: Raggi, al via lavori riqualificazione strade via Tivoli e via di Vannina

- Al via lavori per la riqualificazione delle strade di via Tivoli e via di Vannina a Roma. "Buone notizie per gli automobilisti che percorrono via Tiburtina. Sono iniziati, infatti, i lavori su via Tivoli e via di Vannina per la creazione di un sistema di strade alternativo che porterà miglioramenti al traffico in quel quadrante", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sono due strade molto importanti perché consentono di unire due quartieri e rilanciare le attività commerciali nella zona con dei collegamenti efficaci - spiega Raggi -. Oltre alla riqualificazione completa dell’asfalto, dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica, realizzeremo una nuova rotatoria e allargheremo il ponticello che collega via di Tor Cervara a via di Vannina. Un altro importante passo in avanti - conclude Raggi - per potenziare un asse viario fondamentale per la città, come la via Tiburtina". (Rer)