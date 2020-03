Banche: Mandelli (FI), basta umiliare professionisti, si rispetti equo compenso

- In vista della prossima seduta della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, in cui si discuterà la definizione dell'attività della commissione stessa, "ci auguriamo che non vi siano più dubbi su un punto: i professionisti non possono e non devono lavorare senza un giusto ed equo compenso". Lo afferma il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni Andrea Mandelli commentando la possibilità che la commissione bicamerale possa dotarsi gratuitamente di collaboratori esterni. "La battaglia per l'equo compenso dei professionisti - prosegue - ci ha sempre visti in prima linea e non accetteremo che siano le istituzioni ad ostacolarla. I lavoratori autonomi, già troppo penalizzati dall'ultima manovra, stanno subendo gravi contraccolpi da un periodo critico per l'economia, è inaccettabile continuare a penalizzarli. Questo comparto fondamentale per la nostra crescita e per l'occupazione va sostenuto con misure strutturali e non certo umiliato con la richiesta di prestazioni gratuite", conclude.(Com)