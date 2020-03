Ue: Eurostat, a gennaio disoccupazione in zonaeuro a 7,4 per cento

- Il tasso di disoccupazione dell'area euro è stato del 7,4 per cento a gennaio 2020, stabile rispetto a dicembre 2019 e in calo dal 7,8 per cento su base annua. Si tratta del tasso più basso registrato nell'area euro da maggio 2008. Il tasso di disoccupazione nell'Unione europea a 27 era del 6,6 per cento a gennaio 2020, stabile rispetto a dicembre 2019 e in calo dal 6,9 per cento a gennaio 2019. Si tratta del tasso più basso registrato nell'Ue a 27 dall'inizio della serie mensile di disoccupazione nell'Ue nel gennaio 2000. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Eurostat stima che 14.086 milioni di uomini e donne nell'Ue a 27, di cui 12.179 milioni nell'area euro, fossero disoccupati nel gennaio 2020. Rispetto a dicembre 2019, il numero di disoccupati è aumentato di 16 mila nell'Ue a 27 e di mille nell'area euro. Rispetto a gennaio 2019, la disoccupazione è diminuita di 746 mila nell'Ue a 27 e di 593 mila nell'area euro. (segue) (Beb)