Ue: Eurostat, a gennaio disoccupazione in zonaeuro a 7,4 per cento (2)

- Tra gli Stati membri, i tassi di disoccupazione più bassi a gennaio 2020 sono stati registrati in Repubblica Ceca (2 per cento), Polonia (2,9 per cento) e Paesi Bassi (3 per cento). I più alti in Grecia (16,5 per cento a novembre 2019) e Spagna (13,7 per cento). Rispetto a un anno fa, il tasso di disoccupazione è diminuito in 19 Stati membri, è rimasto stabile in Germania e Romania, mentre è aumentato in Estonia (dal 4,3 per cento al 4,5 per cento tra dicembre 2018 e dicembre 2019), Slovenia (dal 4,5 per cento al ​​4,7 per cento), Portogallo (dal 6,6 per cento al 6,9 per cento), Lituania (dal 6,1 per cento al 6,6 per cento), Lussemburgo (dal 5,2 per cento al 5,7 per cento) e Svezia (dal 6,5 per cento al ​​7 per cento). Le maggiori diminuzioni sono state registrate in Grecia (dal 18,6 per cento al 16,5 per cento tra novembre 2018 e novembre 2019), Cipro (dal 7,6 per cento al 6 per cento) e Croazia (dal 7,2 per cento al 6,1 per cento). Nel gennaio 2020, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è stato del 3,6 per cento, in aumento dal 3,5 per cento a dicembre 2019 e in calo dal 4 per cento a gennaio 2019. (Beb)