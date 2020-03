Roma: Raggi inaugura area giochi a Tor Fiscale, accessibile anche a bimbi disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata questa mattina una nuova area giochi nel municipio VII di Roma in via Torre Branca, all'interno del parco di Torre Fiscale. A tagliare il nastro Virginia Raggi, sindaco di Roma, che riferendosi al dipartimento Ambiente ha scherzato: "Abbiamo inaugurato una nuova area giochi grazie a quello che abbiamo ribattezzato 'ufficio della banda dell'altalena' ". Raggi ha ricordato poi che "a Roma ci sono molte aree ludiche che hanno avuto una carenza di manutenzione per molti anni" e che "l'assessore al verde, Laura Fiorini, ha bandito le gare e stiamo allestendo gli spazi perché tutti i bambini possano giocare in sicurezza". Nelle nuove aree giochi, infatti, sono installate anche attrezzature adatte ai bimbi con disabilità. "Soprattutto stiamo mettendo giochi inclusivi in tutti i municipi - ha sottolineato Raggi -. È un lavoro enorme, che presuppone sinergia tra tutti i dipartimenti, e che ci rende pieni di orgoglio". L'assessore Fiorini ha infine ricordato che nella Capitale "ci sono circa 500 aree giochi" e che su queste "stiamo risolvendo una serie di problemi che si sono accumulati in molti anni". All'inaugurazione è intervenuto anche il presidente della commissione capitolina Sport, Angelo Diario e, a rappresentare il municipio VII, l'assessore all'Ambiente, Salvatore Basile. (Rer)