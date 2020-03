India: coronavirus, visti sospesi per cittadini di Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone

- I visti per l’India rilasciati ai cittadini di Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone prima della data odierna sono sospesi con effetto immediato. Chi ha motivi urgenti per recarsi in India dovrà chiedere un nuovo visto rivolgendosi all’ambasciata o al consolato indiani nel proprio paese. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità indiano nel suo aggiornamento dell’avviso ai viaggiatori sulla base degli ultimi sviluppi dell’epidemia di coronavirus. È stata confermata la sospensione dei visti per i cittadini della Cina. Sono sospesi anche i visti per i cittadini di altre nazionalità che abbiano viaggiato nei paesi citati a partire dal primo febbraio. Sono previste esenzioni per i diplomatici, i funzionari delle organizzazioni internazionali, i cittadini d’oltremare e i membri di equipaggi aerei, con l’obbligo di controllo medico. Ai controlli devono sottoporsi tutti i passeggeri indiani e stranieri provenienti direttamente o indirettamente da Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Italia, Hong Kong, Macao, Vietnam, Malesia, Indonesia, Nepal, Thailandia, Singapore e Taiwan. I cittadini indiani sono invitati ad astenersi dall’intraprendere viaggi in Cina, Iran, Corea del Sud e Italia. (segue) (Inn)