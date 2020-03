Coronavirus: tenda pneumatica protezione civile MB per il pretriage all'Ospedale San Gerardo di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia MB con la sua Protezione civile ha risposto alla richiesta della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile: 9 volontari hanno allestito una tenda pneumatica esterna al Pronto soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza che sarà utilizzata per le attività di pretriage, per differenziare i percorsi ospedalieri, per ridurre il rischio di contagio degli utenti con altri quadri clinici e per contenere il rischio di contaminazione degli ambienti. "I nostri volontari sono stati chiamati a dare un contributo anche nella gestione di questa emergenza che stiamo affrontando facendo gioco di squadra tra istituzioni. Ringrazio per la tempestività con cui la nostra protezione civile ha risposto alla richiesta dalla Unità Crisi di Protezione civile attivandosi per riuscire entro la giornata a mettere a disposizione una struttura che aiuterà a gestire con maggior sicurezza gli accessi al pronto soccorso di pazienti considerati a rischio, tutelando anche il personale sanitario" spiega il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio. (segue) (com)