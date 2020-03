Coronavirus: tenda pneumatica protezione civile MB per il pretriage all'Ospedale San Gerardo di Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tenda occupa uno spazio davanti al Pronto Soccorso pari a 8 metri per 5 metri e sarà gestita dal personale ospedaliero. Come da indicazioni ricevute da Regione Lombardia, la struttura non dovrà essere presidiata dai volontari di protezione civile che rimarranno invece a disposizione per eventuale gestione di manutenzione nel caso di malfunzionamento o rotture nella struttura in questione (gonfiaggio tenda, stufette, impianti elettrici). L'attività di allestimento è stata coordinata dalla Protezione civile della Provincia MB con il supporto di 9 volontari provenienti dalle organizzazioni di: Monza Soccorso, 3 volontari; GC Busnago: 1 volontario; GC Varedo, 1 volontario; Lissone, 2 volontario; Cesano Maderno, 1 volontario; Campo volo Cogliate, 1 volontario. (com)