Imprese: Foxconn riprenderà la produzione in Cina entro la fine di marzo

- Foxconn, la compagnia taiwanese produttrice di componenti per l'elettronica, ha dichiarato che riprenderà la normale produzione in Cina entro la fine del mese e che oltre la metà della sua forza lavoro stagionale nel paese ha ripreso a lavorare dopo il blocco dovuto all'epidemia di coronavirus. È quanto emerso da una conferenza stampa che si è svolta oggi. La società, che assembla gli iPhone di Apple, tuttavia, ha dichiarato di non essere in grado di prevedere l'impatto reale del virus sui suoi risultati per l'intero anno. "La prevenzione della diffusione, la ripresa del lavoro e la produzione sono la nostra massima priorità", ha dichiarato il presidente della compagnia Liu Young-Way. Oggi, Young ha cercato di rassicurare gli investitori e ha affermato che non ci sono grossi problemi con la catena di approvvigionamento e che Foxconn sta aiutando i fornitori a riprendere a lavorare. (segue) (Cip)