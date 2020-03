Imprese: Foxconn riprenderà la produzione in Cina entro la fine di marzo (3)

- La compagnia taiwanese ha deciso inoltre di ingaggiare lo pneumologo Zhong Nanshan e il suo team come consulenti per la prevenzione del coronavirus e per aiutare l'azienda a far fronte alla crisi sanitaria, in concomitanza con il riavvio della produzione industriale in Cina. Secondo quanto comunicato dalla compagnia sul suo account WeChat, l'accademico fornirà una serie di consulenti e assistenza senza compenso. Foxconn afferma che i dipendenti sono la più grande ricchezza dell'azienda, e che quest'ultima considererà la loro salute e sicurezza e quelle delle loro famiglie, come beni fondamentali e compirà ogni sforzo per raggiungere una situazione vantaggiosa per il loro benessere e la sicurezza aziendale. (Cip)