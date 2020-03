Georgia-Armenia: premier Gakharia, continueremo a coordinare nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Georgia e Armenia concordano sulla necessità di continuare a promuovere un maggiore coordinamento in termini di politica estera, e a lavorare per rafforzare ulteriormente la cooperazione in ogni ambito. Lo ha dichiarato il capo del governo di Tbilisi, Giorgi Gakharia, durante una conferenza stampa congiunta organizzata al termine del suo incontro di oggi con la controparte armena, Nikol Pashinyan. “Credo che questa visita in Georgia contribuirà sensibilmente ad avvicinare ulteriormente i nostri popoli, e a consolidare la nostra collaborazione in ambito economico e di sicurezza”, ha detto il premier georgiano, ribadendo ancora una volta quanto il processo di democratizzazione in corso nei due paesi sia importante per lo sviluppo economico nazionale. (Res)