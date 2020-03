Milano: usura e estorsioni, arrestate cinque persone

- Cinque italiani sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (quattro in carcere e uno si domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata alla usura e all’estorsione aggravate. L’indagine del nucleo investigativo dei militari di Milano, avviata nel settembre 2019, è nata dall’individuazione di una vittima di usura ed estorsioni da parte di un gruppo ed “ha permesso di identificare altre sette persone oggetto dei medesimi reati, tutti commessi dagli stessi soggetti, i quali avevano, tra loro, uno stabile vincolo associativo”. Ulteriori dettagli saranno divulgati in una conferenza stampa alle 12 al comando provinciale di via della Moscova.(Rem)