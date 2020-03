Georgia: coronavirus, stanziati 360 mila dollari per fronteggiare l'emergenza

- Il fondo di riserva del governo della Georgia ha stanziato un milione di lari (circa 360 mila dollari) al ministero della Sanità per rispondere all’emergenza del coronavirus in Georgia. Il ministero delle Finanze è stato incaricato, inoltre, di assegnare ulteriori risorse al ministero della Sanità. Il governo georgiano ha emanato un decreto per impedire la diffusione del coronavirus il 28 gennaio, secondo il quale le agenzie statali sono obbligate a finanziare misure anti-virus con il loro budget. Il governo georgiano ha deciso di sospendere i voli diretti per l'Iran una settimana fa a causa dei nuovi focolai di coronavirus registrati nel paese mediorientale. Il ministero dell’Interno georgiano ha rilasciato una nota ufficiale, in cui si legge che sono state installate tende speciali in conformità con gli standard moderni ai punti di controllo delle frontiere terrestri e in tutti gli aeroporti della Georgia, dove saranno alloggiati i passeggeri provenienti da paesi ad alto rischio prima di essere trasferiti in strutture speciali. "I passeggeri che tornano dai paesi della zona ad alto rischio saranno sistemati in tende semi-termiche anziché nelle sale d'attesa. Il personale medico sarà costantemente in servizio per evitare il rischio di diffondere il coronavirus", ha affermato il ministero. A oggi sono stati registrati tre casi di infezione da coronavirus in Georgia. Tutti i contagiati sono cittadini georgiani che sono stati recentemente dall'estero. Inoltre, al momento, sono 170 le persone in quarantena per il sospetto contagio. (Res)